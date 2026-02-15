recherche
"Les maternelles XXL" lundi 16 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 15 février 2026 164
"Les maternelles XXL" lundi 16 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

Lundi 16 février 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire lundi 16 février 2026 :

  • Enceinte malgré mon stérilet...

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Chez l’ostéopathe, prévenir la tête plate
  • Aïe, une déchirure !
  • Amour et engagement : être parent d’enfants LGBTQIA+
  • À 14 ans, passionné d’histoire et journaliste en herbe
  • Comment lui apprendre à s’habiller seul ?
  • Réseaux interdits aux mineurs en Australie : le bilan
  • Les joies du parc d’attraction en intérieur
  • Les confidences d’un papa chanteur
Dernière modification le dimanche, 15 février 2026 20:48
