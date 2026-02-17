"Les maternelles XXL" mercredi 18 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mercredi 18 février 2026 :
- À 23 ans, j’ai eu 3 enfants en 2 ans…
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Laurent Maistret en pas de deux
- Grossesse : la prééclampsie à surveiller
- Maternité : les leçons de l’histoire
- Un escape game contre le harcèlement
- Survivre au tunnel du soir avec les enfants !
- Êtes-vous un parent FAFO ?
- Être parent, c’est dormir comme une skippeuse
- Arnaud Ducret se confie sur sa famille