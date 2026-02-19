"Chroniques criminelles" : Affaire Patrick Tissier, la cavale meurtrière de l'ogre de Perpignan samedi 21 février 2026 sur TFX

Cette mère de famille sans histoires pensait trouver une épaule réconfortante et un ami protecteur pour ses deux enfants. Mais sans le savoir, Jocelyne a accueilli le diable à sa table...
Alors, quand sa petite fille Karine disparait ce lundi de septembre 1993, elle est loin d'imaginer que le coupable est ce gentil "Patrick", qu'elle a rencontré à l'église des Mormons et qui ne cesse de lui rendre des services...
Et ce qu'elle ignore encore, c'est que Patrick Tissier - c'est son nom - n'en est pas à son coup d'essai : ce prédateur au double visage a déjà passé 20 ans derrière les barreaux...