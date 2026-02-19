"28 minutes" jeudi 19 février 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 19 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 19 février 2026 :



Youn Sun Nah : la voix sud-coréenne qui envoûte le jazz

La Coréenne "Made in France" Youn Sun Nah sort son treizième album studio, "Lost Pieces". Voyageant entre les aigus et les graves, l'artiste sud-coréenne dévoile son projet le plus personnel qu’elle a composé, écrit et arrangé elle-même. Elle sera en tournée dans plusieurs villes de France pendant le mois de mars et aux Bouffes du Nord, à Paris, du 27 au 29 mars.

Macron-Merz : l’heure du divorce pour le couple franco-allemand ?

Depuis quelque temps, les relations entre le président français et le chancelier allemand semblent se dégrader. Le 18 février, Friedrich Merz a signalé un possible désengagement de son pays du SCAF, le projet de système de combat aérien du futur, lancé par la France en 2017, puis rejoint par l’Espagne. Ce "système" comprend un avion de combat couplé à des drones reliés entre eux. Le chancelier a affirmé que son pays n'avait pas besoin du même avion que la France. Ce désaccord s’ajoute à d’autres, déjà nombreux : dissuasion nucléaire, compétitivité européenne ou encore Mercosur… En parallèle, l’Allemagne se rapproche de l’Italie avec qui elle a des intérêts communs, notamment sur les questions d’immigration. Fin janvier, Friedrich Merz et Giorgia Meloni ont signé un "plan d’actions" italo-allemand.

Alors que la tempête Pedro s'abat sur l'ouest de la France, Xavier Mauduit plonge dans l'histoire pour nous raconter la grande crue de 1875 qui ravagea Toulouse.

Marjorie Adelson regrette l'effondrement de la célèbre "arche des amoureux" en Italie le jour de la Saint-Valentin.