"Bonjour ! Avec vous" vendredi 20 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 19 février 2026 314
"Bonjour ! Avec vous" vendredi 20 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Vendredi 20 février 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire vendredi 20 février 2026 :

Pour vous le paiement "4x sans frais" ?

C’est une étude de la banque de France qui nous a donné l’idée les formules 4 fois sans frais, piège ou bonne affaire ? La banque de France tire la sonnette d’alarme. Les Français seraient de plus en plus à basculer dans le surendettement notamment à cause de ce type d’offre. Et vous vous vous êtes déjà fait piéger ?

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

La folie des buffets à volonté

Il y en a partout, désormais en banlieue en ville en périphérie… Plus de 4000 ont ouvert. Manger en quantité, certes, mais en qualité ? Buffet à volonté, crise de foie assurée ?

Dernière modification le jeudi, 19 février 2026 21:06
Suivez nous...