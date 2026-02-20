"Les Rencontres du Papotin" avec Muriel Robin samedi 21 février 2026 sur France 2 (vidéo)

Toute la rédaction du Papotin vous donne rendez-vous sur France 2 samedi 21 février 2026 à 20:30 pour une interview sans filtre de la comédienne Muriel Robin.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Muriel Robin face à la rédaction du Papotin

Figure majeure de l'humour et du spectacle vivant, Muriel Robin a marqué plusieurs générations par sa liberté de ton et sa sincérité.

À l'occasion du Festival de l'Alpe d'Huez, la rédaction du Papotin l'a rencontrée sur fond de montagnes enneigées. Venue avec l'envie d'un échange vrai, elle s'est livrée sans détour, entre confidences et éclats de rire.

Une émission joyeuse et lumineuse, profondément Papotin.