recherche
Magazines

"Les Rencontres du Papotin" avec Muriel Robin samedi 21 février 2026 sur France 2 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 20 février 2026 136
"Les Rencontres du Papotin" avec Muriel Robin samedi 21 février 2026 sur France 2 (vidéo)

Toute la rédaction du Papotin vous donne rendez-vous sur France 2 samedi 21 février 2026 à 20:30 pour une interview sans filtre de la comédienne Muriel Robin.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Muriel Robin face à la rédaction du Papotin

Figure majeure de l'humour et du spectacle vivant, Muriel Robin a marqué plusieurs générations par sa liberté de ton et sa sincérité.

À l'occasion du Festival de l'Alpe d'Huez, la rédaction du Papotin l'a rencontrée sur fond de montagnes enneigées. Venue avec l'envie d'un échange vrai, elle s'est livrée sans détour, entre confidences et éclats de rire.

Une émission joyeuse et lumineuse, profondément Papotin.

Dernière modification le vendredi, 20 février 2026 09:24
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Meurtres sur la Côte Fleurie&quot; à revoir sur France 3 dimanche 22 février 2026 (vidéo)

"Meurtres sur la Côte Fleurie" à revoir sur France 3 dimanche 22 février 2026 (vidéo)

20 février 2026 - 09:44

Sur le même thème...

&quot;Bonjour ! Avec vous&quot; vendredi 20 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

"Bonjour ! Avec vous" vendredi 20 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

19 février 2026 - 21:04

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; : Le charme d'un hiver en Corse, samedi 21 février 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" : Le charme d'un hiver en Corse, samedi 21 fév…

19 février 2026 - 11:32 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...