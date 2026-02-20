"C dans l'air" vendredi 20 février 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 20 février 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 20 février 2026, Aurélie Casse reçoit Arnaud Miranda, docteur en théorie politique associé au CEVIPOF, le Centre de recherches politiques de Sciences.

Il vient de publier "Lumières sombres. Comprendre la pensée néoréactionnaire", aux éditions Gallimard dans la nouvelle collection Bibliothèque de Géopolitique dirigée par le Grand Continent.

Peter Thiel, Curtis Yarvin, Nick Land... Ces trois penseurs sont peu connus du grand public et pourtant ils appartiennent à un mouvement intellectuel particulièrement influent auprès de Donald Trump depuis son retour au pouvoir : la "néoréaction". Ces idéologues de droite radicale inspirent au Président des Etats-Unis ses projets les plus sombres comme ce fut le cas de Yarvin avec sa "Riviera du Moyen-Orient". Ce dernier a également théorisé la nécessité d'un coup d'Etat monarchique pour mettre fin à la démocratie.

Peter Thiel a quant à lui été l’un des premiers entrepreneurs de la Silicon Valley à soutenir Trump et est désormais très proche de J.D. Vance, vice-président des États-Unis et potentiel successeur de Donald Trump à la Maison Blanche.

Anthony Bellanger, éditorialiste à France Info TV, spécialiste des questions internationales.

François de Labarre, grand reporter à Paris Match.

Valérie Cantié, journaliste à l’agence de vérification de Radio-France.

Thomas Pernette, chef du service royautés à Point de vue.

Cécile Ducourtieux (en duplex), correspondante à Londres du journal Le Monde.

C’est la photo à la Une des médias britanniques ce vendredi. L’ex-prince Andrew, à l'arrière d'une voiture, hagard et le regard fixe, quittant le poste de police hier soir. Libéré sous caution après 12 heures d'interrogatoire avant les suites de l’enquête, le frère de Charles III avait été arrêté et placé en garde à vue jeudi matin, le jour de son 66e anniversaire. Des perquisitions ont été menées dans les résidences de la Couronne. Le prince déchu est soupçonné d’avoir transmis des documents sensibles à Jeffrey Epstein, après la publication de millions de nouveaux documents par la justice américaine. Dans ces derniers, il est cité plus de 4 700 fois. Les enquêteurs s’intéressent particulièrement à des mails datant de 2010, suggérant qu’il aurait transmis au financier américain des rapports potentiellement confidentiels du temps où il était émissaire du Royaume-Uni pour le commerce international.

Ces courriels sont venus s’ajouter aux soupçons qui planaient déjà sur Andrew à la suite des accusations de viol proférées par Virginia Giuffre, principale témoin à charge du dossier Epstein, qui s’est suicidée en 2025.

Dans la tourmente depuis plusieurs mois, le fils préféré de la reine a été déchu de ses titres royaux en octobre dernier pour ses liens avec le pédocriminel américain. Son interpellation est un coup de tonnerre pour la famille royale britannique et une véritable déflagration dans tout le Royaume-Uni. C’est la première fois, dans l’histoire récente de la monarchie, que l’un de ses membres est formellement arrêté. Malgré cela, le roi Charles III n’a rien changé à son programme et a assisté, le soir même, à l’ouverture de la Fashion Week londonienne. Dans un rare communiqué signé de son nom, il a affirmé que « la justice doit suivre son cours ».

Pendant ce temps, en France, la justice s’empare également de l’affaire Epstein. La procureure de Paris, Laure Beccuau, a annoncé l’ouverture de deux enquêtes-cadres : l'une sur des faits « à connotation sexuelle », l'autre sur d’éventuels volets « économiques et financiers ». Cinq magistrats référents ont été nommés. Ils doivent analyser les plaintes, les signalements et l’ensemble des documents de l’affaire Epstein. Surtout, ils vont être mobilisés pour recueillir la parole des éventuelles victimes ou témoins. « C’est un travail titanesque qui est requis », a admis Laure Beccuau. « Sans savoir ce qu’il en sortira. »

Nos journalistes ont recueilli le témoignage d’une ancienne mannequin qui a rencontré Jeffrey Epstein en 2004. À l’époque âgée de 21 ans, elle est abordée dans la rue à Paris par Daniel Siad, qui lui propose d’aller travailler pour des agences à New York. Quelques semaines plus tard, après s’être renseignée auprès de son agence sur l’individu et avoir été rassurée, elle s’envole pour les États-Unis. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Au lieu de rencontrer des agences, elle va avoir un entretien « étrange » avec Jeffrey Epstein à son domicile. Elle a été entendue en 2019 par la PJ de Nanterre. Elle revient sur cet épisode ce soir dans #cdanslair.

Aux États-Unis, où le scandale a débutté, l’affaire Epstein continue également de provoquer des remous, et une résidence alimente les interrogations : le ranch « Zorro », une vaste propriété détenue par le criminel sexuel américain au Nouveau-Mexique. Il s'agit de la seule propriété d’Epstein à ne pas avoir été perquisitionnée ; pourtant, elle apparaît à de multiples reprises dans les fichiers et les témoignages de victimes. Elle a été rachetée en 2023 par un élu texan républicain, trumpiste. Lundi, la Chambre des représentants du Nouveau-Mexique a décidé la création d'une commission spéciale bipartite chargée d'enquêter sur le domaine et les crimes qui ont pu s'y dérouler.

