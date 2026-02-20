"28 minutes" vendredi 20 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 20 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Antoine Bueno, essayiste,

Natacha Polony, essayiste, directrice de la revue L’audace,

Pierre Jacquemain, directeur de la rédaction de l’hebdomadaire Politis,

Coco, dessinatrice de presse.

Au sommaire de l'émission :

Conseil de la paix : en être ou ne pas en être, telle est la question ?

Le 19 février, le Conseil de la paix, organisation multilatérale créée par Donald Trump, s’est réuni pour la première fois. Présenté comme un potentiel concurrent de l’ONU, il est loin d’avoir sa représentativité. L’Union européenne y participera en tant qu'observatrice, tout comme l’Italie et d’autres pays européens.

Lutte antifasciste : combat d’arrière-garde ou impérieuse vigilance ?

Sept hommes, dont deux collaborateurs du député insoumis Raphaël Arnault, ont été mis en examen le 19 février pour homicide volontaire ou complicité dans le cadre de la mort du militant d’extrême droite Quentin Deranque. Selon des sources proches du dossier, plusieurs sont membres ou proches de la Jeune Garde. Raphaël Arnault, député insoumis, avait cofondé ce mouvement antifasciste. Au sein de La France insoumise, mais aussi d’autres mouvements de gauche, l’antifascisme est un facteur de mobilisation important.

Renaud Dély recevra André Manoukian qui sort son dernier album, "La Sultane", pour lequel il sera en tournée, notamment à la Salle Pleyel, à Paris, le 28 mars. Découvert comme juré de “La Nouvelle Star”, l’artiste est avant tout musicien et fan de jazz.

Lors du festival du film de Berlin, Wim Wenders, réalisateur allemand et président du jury, a affirmé : “Nous devons rester en dehors de la politique". Dans une lettre ouverte, plus de 80 artistes, dont l’acteur espagnol Javier Bardem, lui ont répondu, en dénonçant la ligne éditoriale du festival. C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Depuis plusieurs semaines, de nombreux départements français sont frappés par d’importantes inondations. Le gouvernement promet de venir en aide aux sinistrés, notamment aux agriculteurs, particulièrement touchés. C’est le "point com" de Marjorie Adelson.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur l’audition de Mark Zuckerberg dans un procès aux États-Unis, les photos de la semaine sélectionnées par nos invités, ainsi que "Le monde des choses" de David Castello-Lopes qui s’intéresse au pain.