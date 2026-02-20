recherche
Magazines

"C à vous" vendredi 20 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 20 février 2026 108
"C à vous" vendredi 20 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 20 février 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 20 février 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

 

Invité en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 17:00 et 17:30 avec le sommaire de l'émission.

 

20:00 C à vous, la suite

 

Invité en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 17:00 et 17:30 avec le sommaire de l'émission.

 

Dernière modification le vendredi, 20 février 2026 16:18
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quotidien&quot; vendredi 20 février 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" vendredi 20 février 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

20 février 2026 - 16:21

Sur le même thème...

&quot;Quotidien&quot; vendredi 20 février 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" vendredi 20 février 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

20 février 2026 - 16:21

A ne pas manquer...

&quot;Les années collège&quot;, un document inédit diffusé sur M6 dimanche 22 février 2026

"Les années collège", un document inédit diffusé sur M6 dimanche 22 fé…

20 février 2026 - 11:57 Documentaires

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...