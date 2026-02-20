"Les rencontres de 20h30" avec Théo Maurice ce 20 février 2026 sur France 2

Au sommaire des "Rencontres de 20h30" ce vendredi 20 février 2026 sur France 2, le portrait de Théo, un jeune homme qui a radicalement changé de vie pour s'occuper de sa mère, Nadia, en perte d'autonomie.

Chaque vendredi, après le 20H de France, le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Théo, en aidant maman

À 33 ans, Théo est devenu en quelques mois sur les réseaux sociaux l’une des figures de référence pour les 11 millions de Français qui accompagnent au quotidien un proche en perte d’autonomie. Comme eux, il est devenu « aidant ».

Ancien professionnel de l’univers du luxe, il a choisi de mettre sa carrière entre parenthèses pour soutenir sa mère, Nadia. Ensemble, ils partagent en ligne leur quotidien avec humour, optimisme et lucidité : les voyages, les moments de complicité, les rires, mais aussi les doutes et les défis de la vie d’aidant. À travers ses vidéos, Théo délivre également conseils et témoignages à une communauté toujours plus large.

Son prochain grand projet : faire emménager sa mère à ses côtés. Une étape de vie importante qu’il vient d’annoncer à ses millions d’abonnés.

Une rencontre signée Mélanie Gallard, Jerôme Mars et Alexandru Sechilariu.