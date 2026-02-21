"Sept à Huit" : Hélène Mercier-Arnault est l'invitée d'Audrey Crespo-Mara dimanche 22 février 2026 sur TF1

Dimanche 22 février 2026 à 19:30 sur TF1 dans "Sept à Huit", Hélène Mercier-Arnault sera l'invitée du "Portrait de la Semaine" d'Audrey Crespo-Mara.

Elle n’accorde jamais d’interview, préférant la lumière des salles de concerts à celle des médias.

Hélène Mercier-Arnault a deux vies entremêlées depuis 35 ans, celle de pianiste-concertiste de renommée mondiale et celle d’épouse de Bernard Arnault, l’une des plus grandes fortunes au monde.

Le piano, elle a commencé à en jouer à l’âge de six ans. À douze, elle jouait déjà en concert.

Bernard Arnault, elle l’a rencontré en 1990. Ils se sont mariés l’année d’après. Elle est devenue la mère de leurs trois fils.

Il se dit que la succession de Bernard Arnault, 76 ans, attise les rivalités au sein de la fratrie, entre les aînés Delphine et Antoine, nés d’une première union, et ses trois fils, Alexandre, Frédéric et Jean. Une guerre de succession est-elle engagée ?

Hélène Mercier-Arnault qui sort un nouvel album « Lost to the world » chez Warner Classics, est le Portrait de la semaine par Audrey Crespo-Mara, ce dimanche 22 février à 19:30 sur TF1 et en streaming sur TF1 INFO et TF1+.