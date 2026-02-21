recherche
Magazines

Les secrets de nos cinq sens révélés par Adriana Karembeu et Michel Cymes sur T18 dimanche 22 février 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 21 février 2026 169
Les secrets de nos cinq sens révélés par Adriana Karembeu et Michel Cymes sur T18 dimanche 22 février 2026

Dimanche 22 février 2026 à 21:05, T18 rediffusera un numéro du magazine "Les pouvoirs extraordinaire du corps humain" dans lequel Adriana Karembeu et Michel Cymes explorent la relation entre nos cinq sens, notre santé et les traditions ancestrales de l'Inde.

Adriana Karembeu et Michel Cymes s'envolent pour l'Inde du Sud, terre de sensualité où tout n'est que couleurs et parfums.

Au cours d'une séance de massage, les deux aventuriers apprendront que le contact permet à notre corps de mieux combattre les maladies.

Pour nous aider à préserver notre vue, Adriana et Michel s'initieront au yoga des yeux, une des disciplines recommandées par l'ayurveda, cette médecine indienne millénaire.

Pour mieux comprendre les pouvoirs de l'ouïe, le duo expérimentera le silence total, dans une chambre anéchoïque (sans écho)...

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Danse avec les stars&quot; : Stéphane Bern a été éliminé, Marcus sauvé (vidéo)

"Danse avec les stars" : Stéphane Bern a été éliminé, Marcus sauvé (vidéo)

21 février 2026 - 12:04

Sur le même thème...

&quot;Enquête Exclusive&quot; dimanche 22 février sur M6, sommaire du magazine

"Enquête Exclusive" dimanche 22 février sur M6, sommaire du magazine

21 février 2026 - 11:45

A ne pas manquer...

&quot;Les années collège&quot;, un document inédit diffusé sur M6 dimanche 22 février 2026

"Les années collège", un document inédit diffusé sur M6 dimanche 22 fé…

20 février 2026 - 11:57 Documentaires

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...