Les secrets de nos cinq sens révélés par Adriana Karembeu et Michel Cymes sur T18 dimanche 22 février 2026

Dimanche 22 février 2026 à 21:05, T18 rediffusera un numéro du magazine "Les pouvoirs extraordinaire du corps humain" dans lequel Adriana Karembeu et Michel Cymes explorent la relation entre nos cinq sens, notre santé et les traditions ancestrales de l'Inde.

Adriana Karembeu et Michel Cymes s'envolent pour l'Inde du Sud, terre de sensualité où tout n'est que couleurs et parfums.

Au cours d'une séance de massage, les deux aventuriers apprendront que le contact permet à notre corps de mieux combattre les maladies.

Pour nous aider à préserver notre vue, Adriana et Michel s'initieront au yoga des yeux, une des disciplines recommandées par l'ayurveda, cette médecine indienne millénaire.

Pour mieux comprendre les pouvoirs de l'ouïe, le duo expérimentera le silence total, dans une chambre anéchoïque (sans écho)...