"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Joël Baude à revoir sur RMC Découverte dimanche 22 février 2026

Dimanche 22 février 2026 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré à l'affaire Joël Baude : « Nadine et Jérôme, meurtre en famille ».

En mai 2002, dans la région d'Évreux, le corps calciné de Joël Baude, un boucher de 45 ans, est retrouvé à l'arrière de sa voiture incendiée sur le bord d'une route de campagne.

L'autopsie révèle des détails particulièrement atroces : la victime a été battue et respirait encore au moment où le véhicule a été embrasé.

Les soupçons se portent rapidement sur l'entourage proche de la victime en raison de plusieurs incohérences :

Le comportement de son épouse : Nadine Baude signale la disparition de son mari avec un empressement suspect et oriente les enquêteurs vers la piste d'un mystérieux auto-stoppeur qui n'existait pas.

La vie de famille : L'enquête dévoile que Nadine entretenait une relation extraconjugale et projetait d'acheter une maison coûteuse, projet incompatible avec les revenus du couple, mais envisageable en cas de disparition du mari.

La complicité du fils : Le fils du couple, Jérôme, alors étudiant, s'avère être le complice de sa mère. Il a reconnu avoir porté un coup de bûche à son père lors d'une dispute, avant de participer à la mise en scène de l'incendie de la voiture.