"Enquête Exclusive" dimanche 22 février sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 22 février 2026 à 23:40 sur M6, Bernard de la Vilardière vous proposera de revoir un numéro du magazine “Enquête exclusive” : « Tsaatans de Mongolie : les derniers hommes libres ».

On les surnomme « le Peuple des rennes ». C’est l’une des tribus les plus étonnantes de la planète. Ils ne sont plus que deux cents et vivent dans l’extrême nord de la Mongolie, dans une région déserte, inaccessible et glacée.

Depuis toujours isolés du monde, les Tsaatans, ces nomades éleveurs de rennes, ont conservé leurs traditions ancestrales et pratiquent le chamanisme. Ils vivent en petits clans familiaux, habitent de simples tentes de toile sous des températures qui descendent à moins 40 degrés en hiver. Mais ils se disent heureux de vivre ainsi, libres, au milieu d’une nature sublime et préservée. Et jamais ils ne se plaignent. Leur bonheur et leur mode de vie, au jour le jour, offrent un contraste saisissant avec nos vies occidentales.

Mais aujourd’hui, le monde moderne et la technologie les rattrapent. L’école, récemment devenue obligatoire pour les enfants, est au centre de toutes leurs interrogations. Que faire ? Préserver les enfants d’un progrès qu’ils jugent néfaste ou les scolariser et leur offrir la possibilité de s’insérer dans la civilisation ? Ces nomades savent qu’ils devront choisir entre leurs traditions et la vie contemporaine, entre leur liberté et le confort. Conscients d’être à un tournant de leur histoire, les Tsaatans parviendront-ils à survivre à la rencontre de leur monde et du nôtre ?

Ce documentaire nous propose un voyage spectaculaire dans un univers hors du temps, miraculeusement préservé.

Un documentaire réalisé par Hervé Bouchaud et Pierre Da Silva pour Sable Rouge.