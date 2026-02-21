recherche
"Appels d'urgence" en Haute-Savoie avec le Samu d’Annecy, lundi 23 février 2026 sur TFX

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 21 février 2026
"Appels d'urgence" en Haute-Savoie avec le Samu d’Annecy, lundi 23 février 2026 sur TFX

Lundi 23 février 2026 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un numéro du magazine “Appels d'urgence” : « Urgences en Haute-Savoie : le Samu d’Annecy en pleine tempête ».

Autour d’Annecy, les lacs et les montagnes font chaque année le bonheur de millions de touristes. Mais pour les équipes du SAMU du Centre Hospitalier Annecy Genevois, ce sont toujours des interventions à hauts risques.

En hélicoptère dans des massifs difficiles d’accès ou en voiture dans des vallées reculées, ces urgentistes doivent s’adapter à toutes les situations : de nombreux accidents de la route, mais aussi des ouvriers en urgence vitale à la suite d’accidents du travail.

En tout, 40 médecins et 15 infirmiers sont prêts à barouder de nuit comme de jour et par tous les temps dans cette région montagneuse. Des équipes au grand cœur accueillies comme des sauveurs par les victimes et leurs familles.

samedi, 21 février 2026
Suivez nous...