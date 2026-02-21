"28 minutes" samedi 21 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 21 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Karima Brikh, éditorialiste à Radio-Canada dans l’émission Zone Info,

Rima Abdul Malak, directrice du quotidien libanais L’Orient-Le Jour,

Juan José Dorado, correspondant espagnol à Paris,

Pierre Kroll, dessinateur de presse.

Au sommaire de l'émission :

Cuba isolée comme jamais : le début de la fin pour le régime castriste ?

Sous embargo américain depuis 1962, Cuba vit actuellement une crise économique et humanitaire sans précédent. Depuis l'enlèvement de Nicolás Maduro, le président du Venezuela, par Donald Trump, le pays a perdu son premier fournisseur de pétrole. L'économie du pays est directement impactée.

Crues, incendies, sécheresse : quelle culture du risque face aux catastrophes naturelles ?

38 jours consécutifs de pluie enregistrés : du jamais vu en France depuis le début des mesures de Météo France. Les pays du Nord ne sont plus épargnés : inondations meurtrières d'octobre 2024 en Espagne ou les feux de forêt dévastateurs estivaux, maintenant récurrents, au Canada.

Renaud Dély recevra Alexander Murphy, cinéaste franco-irlandais, qui dévoile son premier long métrage documentaire, "Au-delà de Katmandou", déjà en salles. Le réalisateur s'immerge dans une famille népalaise alors que deux sœurs retrouvent leur village natal dans les hauteurs de l'Himalaya.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins hongrois qui sont appelés aux urnes le 12 avril prochain pour les élections législatives. Premier ministre du pays depuis 2010, Viktor Orban est sur la sellette.

Olivier Boucreux décerne le titre d'employé de la semaine à Larry le chat. Résident permanent du domicile officiel des premiers ministres britanniques au 10 Downing street, Larry a fêté, le 15 février, ses quinze ans au poste de “chef souricier”.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision internationale. Gisèle Pelicot, symbole mondial de la lutte contre les violences faites aux femmes, a publié son premier livre, "Et la joie de vivre", aux éditions Flammarion. Déjà traduit en 22 langues, l'événement éditorial a fait le tour de la planète.

Natacha Triou nous invite à méditer sur les risques du hors-piste. Avons-nous besoin de nous rapprocher de la mort pour nous sentir vivre ?

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.