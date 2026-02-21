recherche
"C à vous" samedi 21 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 21 février 2026
"C à vous" samedi 21 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 21 février 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 21 février 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Au cœur de la Patrouille de France

Vlad, leader de la Patrouille de France et Mich2, l’un de ses membres à l'occasion de la sortie au cinéma du film "ATHOS - Au cœur de la Patrouille de France" le 25 février au cinéma.

Hommage à Brigitte Bardot

Bernard d'Ormale, mari de Brigitte Bardot.

20:00 C à vous, la suite

Marie Portolano et Jamy pour le doc « Sommes-nous tous sexistes ? » sur France 2.

François Berléand pour la série « Phoenix » sur france.tv.

Jeanne, ancienne élève de la Star Academy, pour son titre « Respire fort ».

Publié dans Magazines
