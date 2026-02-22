recherche
"Sept à Huit" dimanche 22 février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 22 février 2026
"Sept à Huit" dimanche 22 février 2026 sur TF1

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 22 février 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

À tout prix ! 

Sept à Huit dévoile les bons plans et les fausses promesses des voyages low-cost.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Coupés du monde

La France vient de connaître une série de 37 jours consécutifs de pluie. Sept à Huit s'est rendu auprès de sinistrés.

C'est carnaval !

Sept à Huit vous emmène à Dunkerque pour y rencontrer ses stars du Carnaval.

19:30 Le portrait de la semaine 

Hélène Mercier-Arnault

Hélène Mercier-Arnault a deux vies entremêlées depuis 35 ans, celle de pianiste-concertiste de renommée mondiale et celle d’épouse de Bernard Arnault, l’une des plus grandes fortunes au monde.

Le piano, elle a commencé à en jouer à l’âge de six ans. À douze, elle jouait déjà en concert.

Bernard Arnault, elle l’a rencontré en 1990. Ils se sont mariés l’année d’après. Elle est devenue la mère de leurs trois fils.

Il se dit que la succession de Bernard Arnault, 76 ans, attise les rivalités au sein de la fratrie, entre les aînés Delphine et Antoine, nés d’une première union, et ses trois fils, Alexandre, Frédéric et Jean. Une guerre de succession est-elle engagée ?

Hélène Mercier-Arnault qui sort un nouvel album « Lost to the world » chez Warner Classics, est le Portrait de la semaine par Audrey Crespo-Mara, ce dimanche 22 février à 19:30 sur TF1.

dimanche, 22 février 2026
mail

