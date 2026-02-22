"Sept à Huit" dimanche 22 février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 22 février 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

À tout prix !

Sept à Huit dévoile les bons plans et les fausses promesses des voyages low-cost.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Coupés du monde

La France vient de connaître une série de 37 jours consécutifs de pluie. Sept à Huit s'est rendu auprès de sinistrés.

C'est carnaval !

Sept à Huit vous emmène à Dunkerque pour y rencontrer ses stars du Carnaval.

19:30 Le portrait de la semaine

Hélène Mercier-Arnault

Hélène Mercier-Arnault a deux vies entremêlées depuis 35 ans, celle de pianiste-concertiste de renommée mondiale et celle d’épouse de Bernard Arnault, l’une des plus grandes fortunes au monde.