"Grands reportages" : Arnaques, faux avis, enquête sur les pièges d'internet sur TF1 dimanche 22 février 2026

Dimanche 22 février 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Arnaques, faux avis : enquête sur les pièges d'internet » un document inédit réalisé par Céline Jallet.

Faux avis, influenceurs sans scrupules, deepfakes… À l’heure où tout se joue en ligne, à qui pouvons-nous encore faire confiance ? Qu’il s’agisse de choisir un commerçant, d’acheter un produit ou d’investir son argent sur Internet, les pièges du numérique se multiplient.

Pendant plus d’un an, une équipe de "Grands Reportages" a enquêté sur ces dérives du web. Ces manipulations et escroqueries sophistiquées peuvent briser des réputations, des carrières et des vies. Les victimes sont de plus en plus nombreuses, et obtenir réparation relève souvent du parcours du combattant.



Ophtalmologue en Isère, Perrine découvre dès l’ouverture de son cabinet que de faux avis peuvent ruiner des années d’efforts. Sur Google, sa réputation est détruite en quelques heures par des commentaires anonymes très dénigrants. « Je venais d'ouvrir mon cabinet quatre mois plus tôt. Du jour au lendemain, tout s’effondre. On perd des rendez-vous, on se dit que les gens vont moins venir. » Avec son avocat, Perrine va mener l’enquête et retrouver l’auteur de ces faux avis. La justice lui donnera-t-elle raison ?



À Montbéliard, David, lui, a fait confiance à l’influenceur immobilier Tom Monopoly, qui promettait à ses abonnés de devenir rentier grâce à des placements soi-disant juteux dans des immeubles de la région. Le bien qu’il a acheté s’est révélé insalubre, engloutissant ses économies. Nous avons retrouvé l’influenceur, aujourd’hui dans le collimateur de la justice, à l’autre bout du monde.



Pascal, ingénieur à Lyon, pensait suivre les conseils de Jean Reno pour investir en ligne sans savoir que c'était un deepfake. Ces vidéos truquées, devenues l’arme favorite des escrocs, lui ont coûté très cher. En quelques mois, ce père de famille a perdu 350 000 euros sur une fausse plateforme de trading. « On m’a volé mes économies, on a vidé mes comptes personnels, familiaux et professionnels. J’ai même convaincu mon épouse de me donner ses petites économies. J’ai tout perdu. C’est infernal », raconte-t-il. Décidé à ne pas se résigner, Pascal fera appel à un hacker pour tenter de retrouver la trace de son argent.