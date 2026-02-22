"Grands reportages" : Nice la scintillante, dimanche 22 février 2026 sur TF1

Dimanche 22 février 2026 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Nice la scintillante », un document inédit réalisé par Pauline Lefrançois.

Après Marseille et Lille, "Grands Reportages" poursuit sa série d’explorations nocturnes et pose ses caméras à Nice, la capitale de la French Riviera. Quand la nuit tombe, la Promenade des Anglais, la place Masséna et le Vieux-Nice s’illuminent d’une toute autre énergie. En hiver, à l’approche du carnaval, le troisième plus populaire au monde, attirant près de 400 000 visiteurs, la ville révèle un visage à la fois festif et secret.

Pendant plusieurs mois, les équipes de "Grands Reportages" ont suivi celles et ceux qui font battre le cœur de Nice la nuit, entre engagement, émotions et plaisir.



À 59 ans, Joëlle adore faire ses gardes de nuit. C’est l’une des seules femmes médecin généraliste à travailler encore la nuit à Nice et elle tient à pouvoir aller dans tous les quartiers, y compris les plus sensibles. Toujours accompagnée de son assistante Yovanna, elle visite les patients à leur domicile partout dans la ville. La tâche n’est pas facile car il y a de moins en moins de médecins et de plus en plus de personnes âgées. Et la nuit, les urgences sont souvent vitales.

Gilles et Pierre, deux frères, baignent dans les chars de carnaval depuis plus de cinquante ans. Ils sont ce qu’on appelle des « carnavaliers ». Depuis cinq générations, ils fabriquent avec leurs enfants les chars et les personnages géants qui ont fait la renommée du carnaval de Nice. Et plus précisément : le célèbre roi et la reine des festivités. Les défis techniques sont énormes et ils doivent composer avec les contraintes de la nuit. Leur travail est scruté dans le monde entier.

Béatrice, elle, a choisi de travailler la nuit dans un établissement mythique de Nice sur la Promenade des Anglais : le casino. Elle aime cet univers particulier des jeux d’argent et officie en tant que cheffe des tables de poker et de blackjack. Mais à 45 ans, elle se lance un nouveau défi : intégrer la direction du casino. Elle va devoir découvrir d'autres facettes des jeux d'argent et un univers que le grand public ne soupçonne pas.

Cédric chante tous les soirs dans un café-cabaret face à la mer avec d’autres artistes. Il reprend les grands classiques de la chanson française et américaine en enchaînant des tableaux sur scène. À 44 ans, il est temps de réaliser son rêve : se lancer dans une carrière solo en composant un album, et surtout : monter seul sur scène. Cédric va devoir se faire confiance pour aller jusqu’au bout de son projet. Le public sera-t-il au rendez-vous ?