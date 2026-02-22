"Sommes-nous tous sexistes ?" : une soirée contre le sexisme diffusée sur France 2 mardi 24 février 2026

Mardi 24 février 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Sommes-nous tous sexistes ?" une soirée-événement pour comprendre les mécanismes inconscients à l’origine du sexisme.

France Télévisions, engagé quotidiennement en faveur de l'égalité femmes-hommes et contre toutes les formes de discrimination et de violences sexistes, propose mardi 24 février à 21:10 sur France 2, une grande soirée consacrée à cette question de société, avec le magazine inédit Sommes-nous tous sexistes ? présenté par Marie Portolano et Jamy Gourmaud. À leurs côtés, Caroline Vigneaux et le psychosociologue Sylvain Delouvée éclairent les mécanismes inconscients à l’origine de stéréotypes et de préjugés conduisant à des comportements discriminants.

Mesdames, avez-vous l’impression que les hommes vous coupent régulièrement la parole en réunion ? Ou qu’ils vous réexpliquent ce que vous savez déjà ? Et vous messieurs, vous sentez-vous trop souvent obligés d’être forts, virils, de ne pas montrer vos émotions ?

Bienvenue dans "Sommes-nous tous sexistes ?".

Dans ce « prime time » événement, 50 volontaires participent à des expériences étonnantes, toutes documentées dans des publications scientifiques internationales et adaptées pour la télévision. Objectif : comprendre les mécanismes inconscients à l’origine du sexisme.

En permanence, le comportement des participants est observé et décrypté par notre conseiller scientifique Sylvain Delouvée et commenté par l’humoriste et comédienne Caroline Vigneaux, qui évoque souvent le sexisme dans ses spectacles.

Les résultats sont stupéfiants… et riches d’enseignements sur ce qui se produit dans notre cerveau en matière de stéréotypes et de préjugés sur les femmes et sur les hommes. Ce sont eux qui sont à la base de toutes les discriminations de genre et ils sont tellement ancrés dans notre cerveau que nous les reproduisons et les perpétuons inconsciemment, en calquant dessus nos propres comportements.

Pour ne pas fausser les résultats de ces expériences, les 50 participants ignorent tout du but réel de l’émission. Comment réagiront-ils lorsqu’ils apprendront la vérité ? Et nous, devant notre écran : quel impact aura la découverte de ces mécanismes psychosociaux qui sont à l’origine des comportements sexistes ?