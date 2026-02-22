recherche
"90' Enquêtes" : Garages illégaux et vols de pièces détachées, mardi 24 février 2026 sur TMC

Mardi 24 février 2026 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de découvrir un inédit du magazine "90' Enquêtes" : « Garages illégaux et vols de pièces détachées : danger sur votre voiture ».

La voiture est le mode de transport préféré des Français : ils sont 3 sur 4 à l'utiliser tous les jours et cette dernière suscite toutes les convoitises, notamment via ses pièces détachées, qui sont rapides à dérober et très rentables !

Derrière les carcasses désossées se cachent des réseaux bien organisés et des garages clandestins. Et le phénomène explose : même garée et à l'abri, votre voiture peut être retrouvée entièrement désossée !

Les pièces détachées sont devenues une denrée rare et chère, poussant certains malfrats à se servir directement sur les véhicules, pour revendre les pièces sur un marché parallèle sur le marché noir ou les utilisent en les utilisant dans des garages illégaux. Un trafic qui tourne à plein régime !

De plus, la voiture représente en effet un budget conséquent : en moyenne, les Français dépensent 700 € par an pour l'entretenir. Face à cela, des garages clandestins proposent des tarifs imbattables auxquels certains automobilistes ne résistent pas... Des réparations moins chères, certes, mais souvent plus dangereuses : attention aux mauvaises surprises !

Pour lutter contre ces trafics, la police nationale a même créé il y a trois ans une unité unique en France : le GTA (Groupement contre le Trafic Automobile).

Suivez cette unité spéciale lors d'une opération coup de poing menée contre un garage soupçonné d'alimenter un réseau de pièces détachées volées !

