"Non élucidé" : L'affaire Anaïs Marcelli à revoir sur T18 mardi 24 février 2026 (vidéo)

Mardi 24 février 2026 à 20:55, T18 vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la série documentaire “Non élucidé” avec Arnaud Poivre d'Arvor et Jean-Marc Bloch : « L'affaire Anaïs Marcelli ».

Le 14 janvier 1991, Anaïs Marcelli, une fillette de 10 ans, disparaît à Mulhouse (Haut-Rhin) alors qu'elle rentre de l'école. Son domicile se situait à moins de 300 mètres de l'établissement.

Trois mois plus tard, son corps est retrouvé par des promeneurs au bord de la RN 66, au col de Bussang (Vosges).

L'autopsie révèle que l'enfant est décédée par asphyxie. Elle portait les vêtements du jour de sa disparition, à l'exception de ses chaussures et de son manteau.

Son père se bat pour obtenir la réouverture du dossier. D’autant qu'un mystérieux corbeau n’a cessé de revendiquer l’enlèvement d’Anaïs en envoyant des lettres à des journalistes et à des animateurs télé.