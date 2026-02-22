recherche
Magazines

"Non élucidé" : L'affaire Anaïs Marcelli à revoir sur T18 mardi 24 février 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 22 février 2026 184
"Non élucidé" : L'affaire Anaïs Marcelli à revoir sur T18 mardi 24 février 2026 (vidéo)

Mardi 24 février 2026 à 20:55, T18 vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la série documentaire “Non élucidé” avec Arnaud Poivre d'Arvor et Jean-Marc Bloch : « L'affaire Anaïs Marcelli ».

Le 14 janvier 1991, Anaïs Marcelli, une fillette de 10 ans, disparaît à Mulhouse (Haut-Rhin) alors qu'elle rentre de l'école. Son domicile se situait à moins de 300 mètres de l'établissement.

Trois mois plus tard, son corps est retrouvé par des promeneurs au bord de la RN 66, au col de Bussang (Vosges).

L'autopsie révèle que l'enfant est décédée par asphyxie. Elle portait les vêtements du jour de sa disparition, à l'exception de ses chaussures et de son manteau.

Son père se bat pour obtenir la réouverture du dossier. D’autant qu'un mystérieux corbeau n’a cessé de revendiquer l’enlèvement d’Anaïs en envoyant des lettres à des journalistes et à des animateurs télé.

Dernière modification le dimanche, 22 février 2026 13:48
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Gisèle Pelicot : au nom de toutes les femmes&quot; sur RMC Life mardi 24 février 2026

"Gisèle Pelicot : au nom de toutes les femmes" sur RMC Life mardi 24 février 2026

22 février 2026 - 14:06

Sur le même thème...

&quot;90' Enquêtes&quot; : Garages illégaux et vols de pièces détachées, mardi 24 février 2026 sur TMC

"90' Enquêtes" : Garages illégaux et vols de pièces détachées, mardi 24 février 2026 sur TMC

22 février 2026 - 13:33

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 22 février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 22 février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (…

22 février 2026 - 10:09 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...