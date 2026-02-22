"C Politique" dimanche 22 février, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 22 février 2026 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 22 février 2026 :

Inondations • La France est-elle en danger ?

Pour en débattre, Thomas Snégaroff reçoit :

Arthur Keller, spécialiste qui alerte sur le sujet des risques systémiques.

Gaspard Koenig, philosophe.

Magalie Reghezza-Zitt, géographe.

Michel Lussault, géographe.

Pauline Guena, chargée de recherche au CNRS.