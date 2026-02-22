recherche
"Bonjour ! Avec vous" lundi 23 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 22 février 2026 168
Lundi 23 février 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire lundi 23 février 2026 :

Y a-t-il trop de vacances en France ?

C’est encore les vacances ! Y en a-t-il trop, que faites-vous de vos enfants ? Pourquoi y a-t-il plus de vacances chez nous que chez nos voisins européens ?

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

La mode des produits reconditionnés

On vient d’avoir les chiffres pour les portables en 2025 : 1 téléphone sur 2 acheté est un reconditionné ! Alors pourquoi ne voulez-vous plus de neuf ??

Également au sommaire :

  • Ça ira mieux demain avec Jean-Marc Sene qui va nous parler de nos petits déjeuners, que faut-il manger le matin ?
Dernière modification le dimanche, 22 février 2026 21:31
Suivez nous...