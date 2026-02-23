"Ça commence aujourd'hui" lundi 23 février 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 23 février 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Pour le petit dernier, ils ont décidé d'adopter !

Ils pensaient que leur famille était au complet : des enfants, une maison pleine de vie, des habitudes bien installées. Et puis un jour, une évidence, une envie du cœur plus forte que tout. Pour leur petit dernier… ils ont décidé d’adopter.

Adopter, ce n’est pas seulement agrandir une famille, c'est ouvrir sa porte à une histoire différente. C’est accueillir un passé, apprivoiser des peurs, construire un lien… pas à pas.

Faustine Bollaert donne la parole à ces parents qui ont fait ce choix bouleversant.

15:05 5, 6 ou même 10 enfants : et le couple dans tout ça ?

Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "ça commence aujourd'hui" trois tribus extraordinaires, pour explorer la place du couple au sein de foyers particulièrement nombreux.

Comment préserver l’amour à deux quand les enfants prennent toute la place ? Comment rester un couple uni tout en étant de supers parents ?

Rahouda et Stéphane, parents de 10 enfants âgés de 19 ans à seulement 1 mois et demi, ont toujours rêvé de fonder une grande famille. Issus eux-mêmes de fratries nombreuses, ils perpétuent avec bonheur ce modèle familial, riche en amour… et en défis du quotidien !

Cyril et Nadia, de leur côté, élèvent 5 enfants. Très différents dans leurs tempéraments, ils affirment former avant tout une équipe soudée. Plus famille que couple, selon leurs propres mots, ils ont su faire de leurs différences une véritable force.

Océane et Gianni, quant à eux, sont les heureux parents de 6 enfants, dont deux paires de jumeaux ! Entre couches, devoirs et repas XXL, ils sont des parents investis et attentifs, mais ils n’en oublient pas pour autant de préserver leur relation amoureuse, essentielle à l’équilibre de leur tribu.

Une émission haute en couleurs, pleine de vie, de rires, mais aussi d’émotion.