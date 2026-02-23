"La grande librairie" mercredi 25 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 25 février 2026 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 25 février 2026 :

Éric-Emmanuel Schmitt pour son livre « Juste après Dieu, il y a papa » (Albin Michel)

Le petit Wolfgang adore son père, Léopold Mozart, son guide, son modèle, son dieu vivant. Mais vient le temps où l'enfant prodige s'élève plus haut que le maître, et l'admiration se mue en dédain. L'un rompt, s'émancipe, grisé de passions nouvelles ; l'autre souffre, se résigne, cède sa place, contraint d'inventer des liens différents. Un drame silencieux qui, peut-être bien, s'immisce dans toute relation entre père et fils. Éric-Emmanuel Schmitt raconte l'amour filial et paternel quand il est nourri d'un attachement aussi tendre que maladroit, celui de deux êtres que la vie sépare mais que la musique ne cessera jamais de réunir.



Pascal Bruckner pour son livre « De mère inconnue » (Grasset)

« La littérature est un long message adressé à nos défunts que nous embaumons dans une sépulture de mots ». Douze ans après son roman « Un bon fils » centré sur la figure du père violent, l’auteur nous en offre le pendant féminin : « les fils ratent leur mère. Et plus encore les fils uniques ». Cette mère « ratée », le fils tente de la comprendre à travers les livres qu’elle lisait, les expressions qu’elle utilisait, la vengeance tardive qu’elle a pu prendre sur son bourreau de mari, sa fin de vie misérable.

Cathy Karsenty pour son livre « La Fille de ma mère » (Seuil)

Fille unique d’une femme qui a décidé de garder l’enfant plutôt que le père, Cathy Karsenty recompose le drôle de duo qu’elle a formé avec sa mère, au moment où celle-ci perd la mémoire. Un premier roman désarmant de justesse.

Laurence Nobécourt pour son livre « La Petite sauvage » (Grasset)

Le roman de Laurence Nobécourt nous montre comment la haine des familles, se charriant sur des générations, induit certains paysages politiques. En mêlant histoire intime et sociale, elle clôt, après des années, le cycle familial initié avec La Démangeaison et nous emmène vers la possibilité d’une vie nouvelle.



Hugo Lindenberg pour son livre « Les années souterraines » (Flammarion)

Ouvrir la porte de l’appartement honni. Retracer pièce par pièce les souvenirs de ce qui s’est joué jadis avec le père. Puis partir en ayant pris soin de laisser l’enfance là où elle a eu lieu, encagée elle aussi. C’est le rêve, intime et universel, des enfants grandis, un rêve que Hugo Lindenberg met en scène dans une langue somptueuse.



Également au sommaire de l'émission, une rencontre avec Arundhati Roy pour son livre « Mon refuge et mon orage » Gallimard.