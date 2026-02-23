recherche
"C dans l'air" lundi 23 février 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 23 février 2026 46
"C dans l'air" lundi 23 février 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce lundi 23 février 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

 

Invité en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 16:15 et 16:45 avec le sommaire complet de l'émission.

 

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités : 

Invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 16:15 et 16:45 avec le sommaire complet de l'émission.

Le thème de l'émission :

 

Thème du jour en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 16:15 et 16:45 avec le sommaire complet de l'émission.

 

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.

Suivez nous...