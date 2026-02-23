recherche
"28 minutes" lundi 23 février 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 23 février 2026 198
"28 minutes" lundi 23 février 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 23 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce lundi 23 février 2026 :

Il raconte l’itinéraire de deux jeunes français, de la côte normande au territoire syrien:

Alors qu'il menait une vie relativement tranquille dans une petite ville normande, Mickaël décide un jour de partir pour Raqqa, en Syrie, au cœur de la lutte contre Daech. Son grand frère Steve le rejoint. Ils prennent les armes aux côtés des forces kurdes, les YPG. Pourquoi ce départ soudain ? Ce sont les questions qui habitent le dernier roman de François Bégaudeau, "Désertion", paru aux éditions Verticales.

Après 4 ans de guerre entre la Russie et l’Ukraine, plus rien ne sera jamais comme avant ?

Le 24 février 2022, la Russie de Vladimir Poutine bombardait et envahissait l'Ukraine. À la veille du quatrième anniversaire de l'invasion russe, le bilan humain ne cesse de s’alourdir. Le conflit aurait fait 1,8 millions de victimes, morts, blessés et disparus compris, dans les deux camps, selon le think tank américain, "Center for Strategic and International Studies". Du jamais vu aux portes de l'Europe depuis 1945. À ce jour, la Russie occupe toujours près de 20 % du territoire ukrainien. Après quatre ans de guerre, quelles sont les séquelles pour les deux sociétés ?

Alors que les massifs montagneux français font face à un "risque d'avalanche maximal", Théophile Cossa nous explique comment fonctionne le déclenchement préventif d’une avalanche.

Marie Bonnisseau s'intéresse à un mystérieux fossile de dinosaure aquatique découvert au cœur du Sahara.

Dernière modification le lundi, 23 février 2026 16:33
Suivez nous...