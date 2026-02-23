recherche
Magazines

"C ce soir" lundi 23 février 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 23 février 2026 281
"C ce soir" lundi 23 février 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 23 février 2026 à 22:55 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 23 février 2026 :

Mort de Quentin  Un tournant politique ?

La France est-elle exactement la même qu’il y a 10 jours ? Il y a des drames qui marquent un pays au fer rouge, qui modifient son visage et c’est peut-être le cas du meurtre de Quentin Deranque

Près de 10 jours après sa mort ; au lendemain d’un week-end marqué par l’hommage qui lui a été rendu à Lyon et où certains militants d’extrême droite ont eu beaucçoup de mal à masquer leur racisme ou leur antisémitisme ; et après une semaine de polémique sur la responsabilité politique de LFI, Karim Rissouli va essayer ce soir avec ses invités de prendre la mesure du moment que nous traversons…

Vivons-nous un double tournant ? Karim Rissouli va donc en débattre ce lundi 23 février avec ses invités :

Lumir Lapray, activiste rurale.

Pierre-Henri Tavoillot, philosophe, maître de conférences à l’Université Paris Sorbonne - Paris IV, président du Collège de Philosophie.

Isabelle Sommier, professeure de sociologie politique à l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, chercheuse au Centre européen de sociologie et de science politique (CNRS, Paris 1, EHESS).

Rafaël Amselem, chargé d’études au think tank Génération Libre.

Ugo Palheta, sociologue, maître de conférences à l’Université de Lille.

Paul Sugy, journaliste au Figaro, éditorialiste politique à CNews.

 

Dernière modification le lundi, 23 février 2026 21:41
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Bonjour ! Avec vous&quot; mardi 24 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

"Bonjour ! Avec vous" mardi 24 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

23 février 2026 - 21:31

Sur le même thème...

&quot;Bonjour ! Avec vous&quot; mardi 24 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

"Bonjour ! Avec vous" mardi 24 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

23 février 2026 - 21:31

A ne pas manquer...

&quot;Pékin Express&quot; : Réveil en fanfare pour les binômes sur la première étape ! (vidéo)

"Pékin Express" : Réveil en fanfare pour les binômes sur la première é…

23 février 2026 - 14:06 Vidéos | Pékin Express

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...