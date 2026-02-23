"C ce soir" lundi 23 février 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 23 février 2026 à 22:55 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 23 février 2026 :

Mort de Quentin • Un tournant politique ?

La France est-elle exactement la même qu’il y a 10 jours ? Il y a des drames qui marquent un pays au fer rouge, qui modifient son visage et c’est peut-être le cas du meurtre de Quentin Deranque…

Près de 10 jours après sa mort ; au lendemain d’un week-end marqué par l’hommage qui lui a été rendu à Lyon et où certains militants d’extrême droite ont eu beaucçoup de mal à masquer leur racisme ou leur antisémitisme ; et après une semaine de polémique sur la responsabilité politique de LFI, Karim Rissouli va essayer ce soir avec ses invités de prendre la mesure du moment que nous traversons…

Vivons-nous un double tournant ? Karim Rissouli va donc en débattre ce lundi 23 février avec ses invités :

Lumir Lapray, activiste rurale.

Pierre-Henri Tavoillot, philosophe, maître de conférences à l’Université Paris Sorbonne - Paris IV, président du Collège de Philosophie.

Isabelle Sommier, professeure de sociologie politique à l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, chercheuse au Centre européen de sociologie et de science politique (CNRS, Paris 1, EHESS).

Rafaël Amselem, chargé d’études au think tank Génération Libre.

Ugo Palheta, sociologue, maître de conférences à l’Université de Lille.

Paul Sugy, journaliste au Figaro, éditorialiste politique à CNews.