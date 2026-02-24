"C à vous" mardi 24 février 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 24 février 2026 dans l'émission :
18:55 C à vous
Fin de vie : le vote solennel « probablement prévu demain » à l'Assemblée nationale
Dominique Reynié, politologue, directeur général de Fondapol.
Jonathan Denis, président de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD).
Interdits dans les cirques itinérants en 2028, 600 animaux de cirque sans solution
Hélène Gateau, auteure de « Dormir seul, à deux... ou avec son chien ? » aux éditions Albin Michel.
20:00 C à vous, la suite
Édouard Bergeon et Jérôme Bayle pour le film "Rural" en salle le 4 mars
Arnaud Tsamere pour son spectacle « Tous contraints » au café de la danse.
Dorine Bourneton, pour le spectacle “Voltige” actuellement au Théâtre Montparnasse à Paris.