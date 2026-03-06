"Ça commence aujourd'hui" vendredi 6 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 6 mars 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Règlements de compte, trafics : comment ont-ils réussi à sortir de la délinquance ?

Règlements de comptes, trafics, argent facile… Pendant des années, ils ont vécu au cœur d’un monde où la loi de la rue fait parfois la loi tout court. Pour certains, tout a commencé très tôt : des petits deals, des mauvaises fréquentations… et très vite, l’engrenage.

Mais un jour, tout a changé. Sortir de la délinquance n’est jamais simple. Pressions, menaces, tentations de replonger… quitter ce milieu demande un courage immense.

Comment ont-ils réussi à tourner la page ? Qui les a aidés à s’en sortir ? Et que deviennent-ils aujourd’hui ?

15:05 Achats compulsifs : comment réussir à s'en sortir ?

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invités ayant été confrontés à un problème d’achats compulsifs, véritable addiction ruinant leur vie.

Depuis plusieurs années, Mathilde et son conjoint vivent à crédit à cause des frénésies d’achats, Mathilde tente de combler un vide. Une addiction à l’achat dont elle peine à se sortir mais pour laquelle elle est soutenue par son conjoint.

Amandine vit prisonnière de son addiction aux achats. Une addiction qui pourrait faire sourire, mais qui la détruit vraiment. Pour combler un vide, elle dépense au-delà de son salaire. Elle dépense tellement qu’elle vit aujourd’hui dans une situation très précaire : elle vit à crédit et ne peut pas se loger.

À cause de ses traumatismes, Gwendoline s’est mise à acheter des fournitures scolaires de manière compulsive. Ces achats lui offrent une satisfaction qui se transforme en honte après coup. Elle se bat aujourd’hui pour vaincre cette addiction, pas toujours évidente à comprendre pour l’entourage, grâce à l’arrivée de son fils qui l’a aidée à aller mieux.