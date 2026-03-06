"Sept à Huit" : Pierre Perret est l'invité d'Audrey Crespo-Mara ce dimanche 8 mars 2026 sur TF1

Dimanche 8 mars 2026, le chanteur Pierre Perret sera l'invité du « Portrait de la Semaine » d'Audrey Crespo-Mara diffusé dans le magazine "Sept à Huit" à 19:30 sur TF1.

Pierre Perret reçoit Audrey Crespo-Mara dans sa maison, en pleine campagne, en Seine-et-Marne. Là où il vivait depuis plus de 60 ans avec Rebecca, son âme sœur.

Elle s’est éteinte le mois dernier, le laissant dévasté. C’est la première fois qu’il s’exprime depuis sa mort. Il affiche le sourire de la politesse.

Dimanche soir, Pierre Perret nous parle des femmes de sa vie.

Pierre Perret, qui publie « Mémé Anna » (éd. Mareuil) et qui sort une collection de livres CD, est le « Portrait de la semaine » par Audrey Crespo-Mara, ce dimanche 8 mars à 19:30 sur TF1 et en streaming sur TF1 INFO et TF1+.