"Poids, stress, libido : les secrets de nos hormones" sur T18 dimanche 8 mars 2026 sur T18 (vidéo)

Dimanche 8 mars 2026 à 21:05, T18 rediffusera le numéro du magazine “Les pouvoirs extraordinaires du corps humain” dans lequel Adriana Karembeu et Michel Cymes s'intéressent à nos hormones, ces substances chimiques qui font la pluie et le beau temps dans notre corps.

Grandir, désirer, aimer, avoir faim, être stressé, se détendre… autant d’actions qui leur sont intimement liées.

Alors quelle alimentation privilégier pour optimiser notre métabolisme et contrôler notre poids ? Quels produits en particulier peuvent aider à réguler le diabète ? Quels exercices tout simples nous permettent de chasser le stress ? À l’inverse, quels loisirs stimulent nos hormones de la détente ?

Adriana et Michel se rendront compte que certaines de nos actions quotidiennes nous procurent du plaisir sur l’instant, mais nous mènent parfois à l’addiction, engendrant du stress inutile (utilisation des téléphones portables, réseaux sociaux).

Ils aborderont aussi la question de la sexualité, en questionnant les différences de désir entre les hommes et les femmes… car tout cela est aussi fonction de nos hormones !

Adriana et Michel feront aussi un sort aux perturbateurs endocriniens, ces substances qui malmènent nos hormones, occasionnant parfois des dysfonctionnements importants (puberté précoce…). Quels produits éviter dans notre maison ? Parmi nos cosmétiques ? Par quoi remplacer ceux qui sont nocifs pour notre santé ?

Une aventure au cœur de notre corps, qui met enfin des mots sur l’action de ces substances invisibles, mais tellement déterminantes pour notre santé : les hormones.