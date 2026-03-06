recherche
Inedit : "Faites entrer l'accusé" revient sur l'affaire Marlène Dietrich dimanche 8 mars 2026 sur RMC Découverte

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 6 mars 2026 65
Dimanche 8 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera un numéro inédit du magazine "Faites entrer l'accusé" qui sera consacré à l'affaire Marlène Dietrich.

"Faites entrer l'accusé" célèbre sa 26ème année de diffusion.

Cette émission culte, a couvert plus de 320 affaires criminelles marquantes depuis les années 70, allant des affaires politiques (Papon, Colonna, Tapie...) au grand banditisme, en passant par le terrorisme, les tueurs en série (Guy Georges, Fourniret...) et les grands procès sociétaux (Outreau, Sauvage, Bacot...).

Cette saison, l'émission continue d'explorer l'actualité judiciaire.

Marlène Dietrich, l'ange noir

Marlène Dietrich. Comme la star de cinéma dont elle porte le nom, cette Varoise, aussi belle que fantasque ("envoûtante" diront ses ex) faisait tourner la tête des hommes. Des amants qu’elle séduisait et retenait en mentant. Jusqu’à devenir l’ange noir de deux d’entre eux.

En octobre 2015, Thibault Fenu, âgé de 32 ans, se volatilise après avoir écrit un dernier message à sa mère, dans lequel il lui donne l’adresse de Marlène, "au cas où il lui arriverait quelque chose". Quelques semaines plus tard, Seeman Mansour, 18 ans, met fin à ses jours, désespéré d’avoir tué pour les beaux yeux de Marlène

Lorsque la justice s’intéresse à cette mère de six enfants, nés de quatre pères différents, elle découvre une femme construite dans la violence des hommes. À commencer par un beau-père incestueux, à qui sa mère l’avait abandonnée enfant, et dont elle était déjà enceinte à l’âge de 13 ans. Après trois enfants avec celui qui la maltraitait et l’appelait "sa chair fraîche", la jeune mère parvient à échapper à son emprise. Mais elle ne cesse de rechercher l’amour auprès d’hommes qu’elle tente d’attacher en accusant l’amant précédent de violences. Aveuglés par leur passion et prêts à défendre "la femme de leur vie", Thibault et Seeman s’y perdent.

Le corps du premier, probablement abandonné dans la garrigue de l’arrière-pays varois, n’a jamais été retrouvé. Dans une vidéo d’adieux d’une sincérité bouleversante, dont sa famille a autorisé la diffusion, Seeman Mansour regrette et s’excuse : "Souvenez-vous du bon Seeman… Je ne suis pas un tueur." Tandis que, dans des extraits exceptionnels de sa garde à vue, Marlène Dietrich tente encore de sauver la face… comme une actrice en scène.

