"Enquête Exclusive" dimanche 8 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 6 mars 2026 116
"Enquête Exclusive" dimanche 8 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 8 mars 2026 à 23:10, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un nouveau numéro inédit du magazine "Enquête Exclusive". Le document diffusé cette semaine : « Guerre en Iran : dans les secrets du Charles-de-Gaulle prêt au combat ».

Depuis quelques années, la guerre fait son retour sur les mers. Au large du Yémen, des navires marchands sont ciblés par des drones. Le détroit d’Ormuz, passage vital pour le commerce mondial, est bloqué par les forces iraniennes. En mer Noire, la Russie et l’Ukraine s’affrontent à coups de torpilles et de drones kamikazes. En Mer de Chine, la marine chinoise étend son emprise et construit sa flotte à marche forcée.

Face à cette montée des périls sur toutes les mers du globe, la France a un atout majeur : son porte-avions, le Charles-de-Gaulle, en route vers la Méditerranée orientale. Long de 260 mètres et haut comme un immeuble de 25 étages, ce navire est une véritable base aérienne flottante. À son bord, plus d’un millier de marins et une trentaine d’avions de chasse Rafale Marine capables d’intervenir à plus de mille kilomètres.

Pendant plusieurs mois, les équipes du magazine Enquête Exclusive ont  suivi celles et ceux qui font vivre cette machine de guerre unique en Europe : les pilotes de l’aéronavale. Une élite militaire sélectionnée au terme d’une formation parmi les plus exigeantes au monde. Des premières épreuves physiques dans les centres de sélection jusqu’aux appontages de nuit sur le pont du porte-avions, comment forme-t-on un pilote capable de se poser sur un pont minuscule, par tous les temps, de jour comme de nuit, avec une marge d’erreur de quelques mètres à peine ? Quelles seront leurs missions au Moyen-Orient et face à l’Iran en particulier ?

Immersion au cœur de la formation des pilotes de chasse français, une plongée spectaculaire dans l’univers de ces « Top Gun » à la française.

Dernière modification le vendredi, 06 mars 2026 13:00
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 8 mars 2026 sur France 2 (vidéo)

Inedit : "Faites entrer l'accusé" revient sur l'affaire Marlène Dietrich dimanche 8 mars 2026 sur RMC Découverte

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 8 mars 2026 sur France 2 (vidéo)

Suivez nous...