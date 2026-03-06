recherche
Magazines

"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 8 mars 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 6 mars 2026 241
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 8 mars 2026

Dimanche 8 mars 2026 à 11:50, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:50 Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, député de Moselle.

12:10 Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, député des Bouches-du-Rhône.

Au sommaire :

La guerre au Moyen-Orient va-t-elle percuter la campagne des municipales en France ? Peut-être pas directement dans les urnes, mais elle pèse déjà dans les débats des formations politiques au niveau national, certaines appelant le président de la République à réunir les chefs de parti.

Emmanuel Macron est notamment attendu sur la protection des ressortissants français, sur les conséquences économiques du conflit, en particulier sur les prix de l’énergie et du pétrole, ainsi que sur l’implication des moyens militaires dans cette crise.

Avant le premier tour, c'est l'heure de vérité pour cette dernière semaine de campagne électorale et c'est aussi l'occasion d'évoquer pour les leaders nationaux, les alliances acceptables ou non avec La France insoumise ou le Rassemblement national.

Dernière modification le vendredi, 06 mars 2026 16:16
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quotidien&quot; vendredi 6 mars2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" vendredi 6 mars2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

06 mars 2026 - 17:18

Sur le même thème...

&quot;Quotidien&quot; vendredi 6 mars2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" vendredi 6 mars2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

06 mars 2026 - 17:18

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 8 mars 2026 sur France 2 (vidéo)

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 8 mars 2…

06 mars 2026 - 13:17 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...