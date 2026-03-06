"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 8 mars 2026

Dimanche 8 mars 2026 à 11:50, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:50 Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, député de Moselle.

12:10 Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, député des Bouches-du-Rhône.

Au sommaire :

La guerre au Moyen-Orient va-t-elle percuter la campagne des municipales en France ? Peut-être pas directement dans les urnes, mais elle pèse déjà dans les débats des formations politiques au niveau national, certaines appelant le président de la République à réunir les chefs de parti.

Emmanuel Macron est notamment attendu sur la protection des ressortissants français, sur les conséquences économiques du conflit, en particulier sur les prix de l’énergie et du pétrole, ainsi que sur l’implication des moyens militaires dans cette crise.

Avant le premier tour, c'est l'heure de vérité pour cette dernière semaine de campagne électorale et c'est aussi l'occasion d'évoquer pour les leaders nationaux, les alliances acceptables ou non avec La France insoumise ou le Rassemblement national.