"28 minutes" vendredi 6 mars 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 6 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Jean Quatremer, journaliste, spécialiste des questions européennes,

Léo Rosell, enseignant en science politique à Paris Dauphine,

Isabelle Durant, experte au Conseil des droits de l’Homme des Nations-Unies,

Eric Truan, dessinateur de presse.

Au sommaire de l'émission :

Le "Made in Europe" sauvera-t-il l’industrie européenne ?

Mercredi 4 mars, Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne, a présenté des mesures favorisant le "Made in Europe". Le texte devrait notamment introduire une préférence européenne dans l’attribution des marchés publics ou encore le contrôle des investissements étrangers.

Guerre en Iran : la France face au risque d’engrenage ?

"La France n'est pas en guerre" a assuré Catherine Vautrin, ministre des Armées, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé déployer un porte-avions en Méditerranée dans une posture "défensive". Liée par des accords de défense à des pays du Golfe, la France possède une base militaire aux Émirats arabes unis. Au Liban, Emmanuel Macron a annoncé “renforcer sa coopération avec les forces armées libanaises et mettre à leur disposition des véhicules de transport blindés” alors qu'Israël a pénétré dans le sud du pays et entend bombarder la banlieue sud de Beyrouth.

Renaud Dély recevra Karine Dijoud, enseignante et instagrameuse sous l’alias “Les parenthèses élémentaires". Elle vulgarise la langue française, notamment avec des ouvrages accessibles et des contenus qui cartonnent sur les réseaux sociaux.

Anthropic a conditionné l'utilisation de son IA par l'armée américaine à deux points : pas de surveillance de masse, ni de contrôle d'armes par l’IA. Hors de question pour Donald Trump, qui a donc interdit son usage à l'administration. OpenAI, son rival, s'engouffre dans la brèche. C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Dubaï est rattrapée par la guerre. Une situation qui a provoqué un vent de panique chez les influenceurs français. C’est le "point com" de Marjorie Adelson.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur la guerre en Iran, les photos de la semaine sélectionnées par les invités ainsi que "Le monde des choses" de David Castello-Lopes qui s’intéresse à la notion d'échec.