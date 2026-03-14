"Appels d'urgence" : Incivilités et cambriolages, Police Secours de l'Oise en alerte sur TFX lundi 16 mars 2026

Lundi 16 mars 2026 à 21:10, dans "Appel d'urgence", TFX vous proposera de revoir le document « Incivilités et cambriolages : Police Secours de l'Oise en alerte ».

Lorsque vous faites le 17 pour appeler les forces de l'ordre, les premières équipes qui viendront à votre aide sont celles de police-secours.

À Beauvais, dans l'Oise, plus de 150 policiers sont sur la brèche pour faire face au plus vite à toutes sortes d'interventions qui affectent le quotidien des habitants.

Lutter contre les vols, les cambriolages ou les dégradations volontaires, démêler des conflits familiaux mais aussi porter assistance aux victimes des accidents de la route : ce sont les missions de la police- secours.

À Beauvais, c'est une activité sous tension permanente avec en moyenne 7 interventions par jour.

Partez en immersion avec la police-secours de l'Oise, au plus près du quotidien des Français.