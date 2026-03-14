"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Volkswagen Golf 1 Cabriolet sur RMC Découverte lundi 16 mars 2026

Lundi 16 mars 2026 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 16ème épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Volkswagen Golf 1 Cabriolet.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 10x16 • Volkswagen Golf 1 Cabriolet

Gerry mise sur une icône indémodable : la Volkswagen Golf Cabriolet MK1. Produite de 1979 à 1993, elle est devenue culte bien avant la fin de sa carrière. Hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes, elle fait partie de ces voitures qui mettent tout le monde d’accord.

L’exemplaire choisi par Gerry date de 1988 et embarque le 1.8 litre de 95 chevaux, un moteur réputé pour sa robustesse et sa fiabilité légendaire.

Mais avec un prix d’achat de seulement 5200€, cette Golf cache bien des défauts. Manque de puissance, ralenti instable, fuites d’huile, distribution à prévoir, à-coups moteur liés à un support arraché, embrayage en fin de vie, tringlerie de boîte fatiguée… Sans oublier un point essentiel sur un cabriolet, l’esthétique. Avec une capote HS, des sièges troués et des jantes abîmés, Aurélien et Gerry vont devoir mettre la main à la poche pour en faire une Golf ultra séduisante capable de faire craquer les collectionneurs.

Alors, par gagnant ou coup dans l’eau ? Car derrière ce cabriolet iconique se cache un chantier XXL… et un bénéfice loin d’être assuré.