"Secrets d'Histoire - Anne Boleyn, la reine décapitée" sur France 3 mercredi 18 mars 2026

Mercredi 18 mars 2026 à 21:10 sur France 3 dans "Secrets d'Histoire", Stéphane Bern vous propose de revenir sur l’un des événements les plus marquants de l’Histoire de l'Angleterre : l’exécution de leur reine !

19 mai 1536, 9h15 du matin, à la tour de Londres. Agenouillée, le regard fixe et ne montrant aucune faiblesse, Anne Boleyn, épouse du roi Henri VIII, vient d’être condamnée à mort.

Qu’a bien pu faire Anne Boleyn pour mériter un tel châtiment ? Aucun monarque avant elle n’avait fini ainsi sur l'échafaud !

Comment se fait-il que le roi Henri VIII reste impuissant face à la décapitation de son épouse avec laquelle il s’est marié il y a à peine trois ans ? Pire encore : joue-t-il un rôle dans cette exécution ? Et si oui, lequel ?

Et si Anne était innocente ? Et si l’Histoire ne nous avait pas tout dit sur cette reine pour ainsi justifier une invraisemblable erreur judiciaire et l’un des plus grands scandales d’État de l’Angleterre ?

Percer le mystère Anne Boleyn, c’est voyager au cœur d’un royaume en pleine mutation et découvrir comment l’amour et l’obstination d’un homme – le roi Henri VIII – pour une femme vont conduire le pays sur des chemins interdits, au risque de se mettre à dos une bonne partie de l’Europe.

Découvrir l’incroyable destinée d’Anne Boleyn, c’est aussi parcourir le patrimoine flamboyant et les chefs-d'œuvre architecturaux d’une époque où la cour anglaise des Tudors s’ouvre à l’art de la Renaissance : Blickling Hall, Penshurst Place, Hampton Court ou encore la cathédrale de Canterbury…

Stéphane Bern vous invite à le suivre dans les coulisses d’un procès retentissant pour comprendre si Anne Boleyn est vraiment coupable des crimes dont on l’accuse, comme l’infidélité, l’inceste et les projets d’assassinat… ou si, au contraire, elle n’est que l’innocente victime d’un complot savamment orchestré dans l’ombre du pouvoir…

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