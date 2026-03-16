"Bonjour ! Avec vous" mardi 17 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Mardi 17 mars 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mardi 17 mars 2026 :

Les avis en ligne...

C’est en ce moment la sortie d’un fameux guide culinaire qui distribue des étoiles. Mais de nos jours, des notes et des étoiles, on en distribue à tout le monde ! Les restos les vacances les docteurs les aspirateurs ! On note tout et n’importe quoi ! Alors avis en ligne : info ou pipeau ?

En seconde partie de l'émission, Christophe Beaugrand recevra la queen des bonnes manières, Hélène Meillard qui donne des conseils sur internets et dans son livre « Brillez par votre savoir-vivre ». N’hésitez pas si vous avez des questions pour savoir comment bien recevoir…

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous