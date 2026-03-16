"Les maternelles XXL" mardi 17 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mardi 17 mars 2026 :
- Ensemble mais pas sous le même toit…
- Également au sommaire :
- Réflexologie plantaire : les bébés aussi !
- C’est quoi cette tache sur mon bébé ?
- Immersion dans un service de néonatologie
- Karving, 16 ans, passionné de pêche
- Au secours, mon enfant préfère l’autre parent !
- Les ados rêvent d’être chinois !
- Pas facile de trouver l’activité idéale pour 3 enfants
- Les confidences d’un acteur cabossé par son enfance.