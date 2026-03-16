"Bonjour ! Avec vous" mercredi 18 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Mercredi 18 mars 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mercredi 18 mars 2026 :

Avez-vous déjà réservé vos vacances d'été ?

Le sable chaud sous les pieds, le sel sur la peau et ce sentiment exquis que le temps s'étire à l'infini... On s'y voit déjà, n'est-ce pas ? Pourtant, alors que les jours rallongent, une question commence à circuler « Avez-vous déjà réservé pour cet été ? »

Pour certains, la réponse est un sourire serein : le dossier est bouclé depuis janvier, les billets sont imprimés et l'itinéraire est fléché. Pour d’autres, c’est un mélange de sueurs froides et de procrastination créative, portée par l'espoir secret de dénicher la perle rare à la dernière minute.

Que vous soyez de la "Team Planification" ou de la "Team Improvisation", Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous