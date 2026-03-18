"Bonjour ! Avec vous" jeudi 19 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire jeudi 19 mars 2026 :
Argent : arrivez-vous à mettre de côté ?
À l’occasion de la semaine de l’éducation financière, censée apprendre aux enfants à davantage maîtriser leur budget et gérer leur argent, Christophe Beaugrand et son équipe vous donnera tous les trucs et astuces pour vous aider à mettre de l'argent de côté.
Différence d’âge dans le couple : ça peut marcher ou échec assuré ?
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous