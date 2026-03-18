"Les maternelles XXL" jeudi 19 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire jeudi 19 mars 2026 :
- Anorexique à 12 ans, j’ai combattu longtemps pour m’en sortir…
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Une mini-ferme à la crèche !
- Tout savoir sur l’épilepsie infantile
- Comment apprivoiser l’IA en famille…
- Un petit déj à la maternité !
- Gérer échecs et frustration de nos enfants
- De quoi parlent les parents en l’absence des gosses ?
- Transmettre la soif de culture à mes filles
- Camille Tissot, de l’enfance à la maternité.