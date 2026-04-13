"C ce soir" lundi 13 avril 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 13 avril 2026 à 22:55 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 13 avril 2026 :

Viktor Orban • La défaite du populisme ?

Lundi 13 avril 2026, le premier jour du reste de la vie de la Hongrie et peut-être même de l’Europe… Après 16 ans de règne autoritaire et de dérive illibérale, Viktor Orban a été évincé du pouvoir hier par les électeurs, qui lui ont préféré Peter Magyar, le nouveau visage de la Hongrie… Un homme tout aussi conservateur, mais qui a promis de se réconcilier avec l’Europe et de mettre fin aux ingérences étrangères, à commencer par celle de Vladimir Poutine…

C’est un moment politique important dont va débattre Karim Rissouli et ses invités :

Max-Erwann Gastineau, géopolitologue.

Chloé-Ridel, députée européenne PS.

Eugénie Bastié, journaliste au Figaro.

Benjamin Couteau, chercheur.

Frédéric Martel, auteur du livre « Occidents. Enquête sur nos ennemis ».