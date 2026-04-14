"C dans l'air" mardi 14 avril 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mardi 14 avril 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 14 avril 2026, Caroline Roux reçoit Alice Augustin, grand reporter à Elle, spécialiste des questions de société et de violences sexistes et sexuelles.

Elle reviendra sur l'affaire Patrick Bruel, et les dernières révélations du magazine : quatre nouvelles femmes l'accusent d'agression sexuelle, dont un viol.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Bruno Tertrais, directeur adjoint de la FRS.



Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient et présidente de l’IREMMO - Institut de Recherche et d’Études Méditerranée Moyen-Orient.



Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France.



Lucas Menget, grand reporter, spécialiste des relations internationales.

Le thème de l'émission :

Alors que des pourparlers entre diplomates israéliens et libanais s'ouvrent à partir d'aujourd'hui à Washington, divisant profondément le pays du Cèdre, aucune issue ne semble se dessiner dans la guerre entre les États-Unis et l’Iran. Après l’échec des pourparlers entre les deux pays ce week-end, Donald Trump a relancé les hostilités hier en annonçant un blocus des ports iraniens. Le président des États-Unis menace désormais de détruire tout navire qui tenterait de le forcer. Le président des États-Unis espère ainsi couper les revenus pétroliers du régime iranien afin de contraindre Téhéran à accepter ses conditions pour un accord de paix, notamment sur la question du nucléaire. Mais selon des données maritimes, au moins quatre navires – dont un pétrolier détenu par un groupe chinois – visés par des sanctions des États-Unis ont traversé le détroit d'Ormuz depuis hier.

Alors, comment la marine américaine s’y prend-elle concrètement pour mettre en place ce blocus ? Quelles conséquences pour les flux pétroliers ? L’annonce du blocus américain a refait flamber les cours du pétrole et replongé les marchés mondiaux dans l’incertitude, car le blocage des exportations iraniennes couperait une source importante d’approvisionnement du marché mondial. Dénonçant un acte « illégal » de « piraterie », l'Iran a averti qu'il s'en prendrait aux ports de ses voisins du Golfe si « la sécurité des ports de la République islamique (...) était menacée ».

De son côté, l’Agence internationale de l’énergie a alerté ce mardi sur un choc historique de l’offre pétrolière. « Très pessimiste », le patron de l’Agence internationale de l’énergie prédit depuis plusieurs jours un « mois d’avril noir ». Mais sans accord négocié permanent, l’AIE avertit désormais que le monde doit se préparer à un scénario de « conflit prolongé », dans lequel les marchés de l’énergie subiraient des perturbations encore plus graves au second semestre.

Aux États-Unis, Donald Trump est de plus en plus critiqué, et il a réussi à choquer sa base catholique. Une image générée par intelligence artificielle le représentant en figure christique, publiée puis rapidement supprimée, a provoqué une vive polémique jusque dans son propre camp. D’autant que cette publication est apparue après une attaque de Donald Trump contre le pape Léon XIV, qu’il a accusé d’être « faible face à la criminalité » et d’être « catastrophique en matière de politique étrangère ». Une partie de la droite religieuse américaine dénonce une instrumentalisation de la foi et un « blasphème grossier » du président des États-Unis.

À l’origine de cette séquence, un appel du souverain pontife à la paix, dans lequel il a évoqué « les responsabilités impératives qui incombent aux dirigeants des nations » face aux conflits en cours. Dans un communiqué publié lundi, la cheffe du gouvernement italien a dénoncé les propos de Donald Trump et rappelé la place particulière du pape dans le débat public : « Le pape est le chef de l’Église catholique, et il est juste et normal qu’il invoque la paix et qu’il condamne toute forme de guerre ».

En France, si les prix des carburants ont très légèrement baissé en fin de semaine, après l’annonce d’un cessez-le-feu en Iran, la suspension des négociations et l’annonce d’un blocus américain ravivent à nouveau la tension. Nos journalistes ont interviewé Alexandre Saubot. Le président de France Industrie scrute la situation au Moyen-Orient, qui menace l’activité économique de tous les secteurs. Pour lui, ce conflit a mis en exergue certaines fragilités de l’industrie française et européenne, et appelle de ses vœux à des décisions pour « se donner comme agenda de produire ».

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Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.