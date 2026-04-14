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Catherine Deneuve sera la prochaine invitée des "Rencontres du Papotin" le 2 mai 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 14 avril 2026 243
Catherine Deneuve sera la prochaine invitée des "Rencontres du Papotin" le 2 mai 2026 sur France 2

Toute la rédaction du Papotin vous donne rendez-vous sur France 2 samedi 2 mai 2026 à 20:30 pour une interview sans filtre de la comédienne Catherine Deneuve.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Catherine Deneuve face à la rédaction du Papotin

Icône du cinéma français et international, Catherine Deneuve a marqué l'histoire du septième art par son élégance, sa liberté et la richesse de ses rôles. C'est un événement pour la rédaction du Papotin de la recevoir dans ce nouveau numéro des Rencontres du Papotin.

Avec sincérité et enthousiasme, elle s'est prêtée au jeu des échanges, entre questions inattendues, rire et moments de complicité.

Une émission joyeuse, pleine de surprises, résolument Papotin à ne pas manquer samedi 2 mai 2026 à 20:30 sur France 2.

Dernière modification le mardi, 14 avril 2026 19:11
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