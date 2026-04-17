Sommaire de "50' Inside" samedi 18 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 18 avril 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Actu • La 7ème édition du concours des Arts de la table.

Secret Actu • Le coup d’envoi de la saison estivale au Cap Ferret.

Le portrait • Les confidences de la chanteuse Lorie.



La Story • Michael Jackson.



19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Qui n’a jamais rêvé de changer de vie, et sans quitter la France ?

Direction le Sud, en Provence et sur la côte d’Azur, là où tout recommencer à zéro, semble être un rêve à portée de main.