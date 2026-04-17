Sommaire de "50' Inside" samedi 18 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
Actu • La 7ème édition du concours des Arts de la table.
Secret Actu • Le coup d’envoi de la saison estivale au Cap Ferret.
Le portrait • Les confidences de la chanteuse Lorie.
La Story • Michael Jackson.
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Qui n’a jamais rêvé de changer de vie, et sans quitter la France ?
Direction le Sud, en Provence et sur la côte d’Azur, là où tout recommencer à zéro, semble être un rêve à portée de main.