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Sommaire de "50' Inside" samedi 18 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 17 avril 2026 205
Sommaire de "50' Inside" samedi 18 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 18 avril 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Actu La 7ème édition du concours des Arts de la table.

Secret Actu Le coup d’envoi de la saison estivale au Cap Ferret.

Le portrait Les confidences de la chanteuse Lorie.

La Story Michael Jackson.

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Qui n’a jamais rêvé de changer de vie, et sans quitter la France ?

Direction le Sud, en Provence et sur la côte d’Azur, là où tout recommencer à zéro, semble être un rêve à portée de main.

Dernière modification le vendredi, 17 avril 2026 09:28
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